A cerimônia de premiação reuniu equipes de diferentes municípios.Foto: Divulgação
Alunos de Quatis conquistam 2º lugar na Copa Rio de Foguetes
A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado (27), no Porto Real Country Club, em Porto Real (RJ)
Alunos de Quatis conquistam 2º lugar na Copa Rio de Foguetes
A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado (27), no Porto Real Country Club, em Porto Real (RJ)
Quatis realiza mais de 200 ultrassonografias no último mês
O aumento no número de exames realizados reflete o trabalho da rede municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir mais agilidade nos atendimentos
Professores da Rede de Ensino de Quatis participam de formação sobre Educação para as Relações Étnico-Raciais
A iniciativa busca valorizar o patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro e indígena, além de contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas voltadas à Educação para as Relações Étnico-Raciais
Alunos da escola quilombola, em Quatis, participam de projeto de curta-metragem sobre superação, cultura e identidade
Por meio do projeto "Luz, Câmera, Educação!", os alunos participam da produção de um curta-metragem que une educação, cultura e audiovisual
Prefeitura de Quatis realiza ação do Maio Amarelo na APAE e na escola Victorinha
A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo da campanha Maio Amarelo no município
Quatis avança 16 posições e alcança 7º lugar em ranking estadual de qualidade de vida
O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anterior
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