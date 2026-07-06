A cerimônia de premiação reuniu equipes de diferentes municípios. - Foto: Divulgação

A cerimônia de premiação reuniu equipes de diferentes municípios.Foto: Divulgação

Publicado 06/07/2026 11:06

Quatis - Os estudantes da Escola Municipal Maria Helena Rafael de Elias, em Quatis, foram destaque na Copa Rio de Foguetes ao conquistarem o 2º lugar na Categoria 3 da competição. A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado (27), no Porto Real Country Club, em Porto Real (RJ), reunindo equipes de diferentes municípios.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), a conquista é resultado do empenho dos alunos e do trabalho desenvolvido em sala de aula, incentivando o aprendizado por meio da ciência, da criatividade e da prática. Representaram Quatis os estudantes Victor Hugo de Alcantara, Maria Eduarda Carvalho, Thales Pôrto, Gabriel Tomaz, Enzo Gabriel da Silva, Daniel Castro, Maisa dos Santos e Kayque Miguel dos Santos.

A participação na Copa Rio de Foguetes desperta o interesse dos estudantes pelas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), além de estimular o trabalho em equipe, o raciocínio lógico e a resolução de problemas por meio da experimentação.

O resultado também evidencia o trabalho desenvolvido nas escolas da rede municipal. Os professores de Ciências Priscilla Faria e Edvan Nunes, responsáveis por orientar e acompanhar a equipe durante a competição, também foram homenageados pelo empenho e pela dedicação na preparação dos estudantes.

A Secretaria Municipal de Educação ainda parabenizou os alunos, familiares, professores e toda a equipe escolar pela conquista, que reforça o compromisso da rede municipal com uma educação pública de qualidade. De acordo com a pasta, a administração municipal segue investindo em iniciativas inovadoras que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes.