A ocorrência foi registrada na 100ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução/Internet
Corpo é encontrado sem identificação em estrada de Quatis
Cadáver, com ausência do braço direito, foi localizado próximo à Fazenda Bom Retiro; local tinha cápsulas de fuzil calibre 5,56
Corpo é encontrado sem identificação em estrada de Quatis
Cadáver, com ausência do braço direito, foi localizado próximo à Fazenda Bom Retiro; local tinha cápsulas de fuzil calibre 5,56
Três pessoas são presas por tráfico de drogas após apreensão de mais de 900 gramas de cocaína em Quatis
Polícia Militar encontrou centenas de pinos da droga após denúncia; suspeitos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico
Alunos de Quatis conquistam 2º lugar na Copa Rio de Foguetes
A cerimônia de premiação aconteceu no último sábado (27), no Porto Real Country Club, em Porto Real (RJ)
Quatis realiza mais de 200 ultrassonografias no último mês
O aumento no número de exames realizados reflete o trabalho da rede municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir mais agilidade nos atendimentos
Professores da Rede de Ensino de Quatis participam de formação sobre Educação para as Relações Étnico-Raciais
A iniciativa busca valorizar o patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro e indígena, além de contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas voltadas à Educação para as Relações Étnico-Raciais
Alunos da escola quilombola, em Quatis, participam de projeto de curta-metragem sobre superação, cultura e identidade
Por meio do projeto "Luz, Câmera, Educação!", os alunos participam da produção de um curta-metragem que une educação, cultura e audiovisual
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