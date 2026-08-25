A ocorrência foi registrada na 100ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução/Internet

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Luan Campos
Quatis - Um cadáver ainda não identificado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (24), na Estrada Quatis–Alternativa para Fumaça, nas proximidades da Fazenda Bom Retiro, em Quatis. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da perícia. Durante os trabalhos, foi constatada a ausência do braço direito da vítima. Nas proximidades do corpo, também foram encontradas 22 cápsulas de fuzil calibre 5,56 milímetros.
O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na 100ª Delegacia de Polícia (Quatis). Até o término do atendimento, a vítima permanecia sem identificação.