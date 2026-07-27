Polícia Militar encontrou centenas de pinos da droga após denúncia; suspeitos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico - Foto: Divulgação

Polícia Militar encontrou centenas de pinos da droga após denúncia; suspeitos foram autuados por tráfico e associação para o tráficoFoto: Divulgação

Publicado 27/07/2026 14:23

Quatis - Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite de domingo (26), no bairro Lava Pés, em Três pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite de domingo (26), no bairro Lava Pés, em Quatis , após uma ação da Polícia Militar motivada por uma denúncia de armazenamento de entorpecentes em uma residência.

De acordo com a PM, equipes seguiram até a Rua Jaime Caetano de Oliveira para verificar informações de que uma casa estaria sendo utilizada para guardar drogas. A denúncia também apontava que uma caminhonete estacionada no local transportava grande quantidade de entorpecentes, uma pistola e cerca de R$ 12 mil em dinheiro.

Ao chegarem ao endereço, os policiais abordaram um homem que deixava o imóvel. Segundo a corporação, ele se identificou como cunhado de um dos suspeitos e autorizou a entrada dos agentes na residência para a realização de buscas.

Durante a vistoria, os policiais localizaram uma bolsa contendo grande quantidade de drogas. Foram apreendidos 542 pinos de cocaína, um coldre para pistola, R$ 380 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Após a localização do material, o homem recebeu voz de prisão. Pouco depois, uma mulher chegou ao imóvel e informou aos policiais ser mãe de outro suspeito. Conforme registrado na ocorrência, ela declarou espontaneamente que a droga encontrada era de sua propriedade, sendo presa em seguida.

Durante o registro da ocorrência na 100ª Delegacia de Polícia (Quatis), um segundo suspeito compareceu à unidade policial e afirmou ser o proprietário do material apreendido.

Após análise da autoridade policial, os três envolvidos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, permanecendo presos à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que, após perícia, o material apreendido totalizou 930,32 gramas de cocaína. Não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.