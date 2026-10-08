Ocorrência foi registrada na Delegacia de Porto Real - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Porto RealFoto: Reprodução/Internet

Publicado 08/10/2026 18:08





Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando abordou os dois envolvidos. Em seguida, os agentes fizeram buscas no local e encontraram o material, que reforçou a suspeita de ligação com o tráfico de drogas na localidade.



Entre os itens apreendidos está uma pistola calibre 9mm com a numeração suprimida, característica que dificulta a identificação da origem da arma e que costuma ser associada ao uso ilegal. Junto com o armamento, os policiais recolheram 43 munições de calibre 9mm e uma munição de calibre .40.



Além da arma e das munições, a polícia encontrou dois rádios transmissores, dois aparelhos celulares, 13 invólucros de maconha, 47 pedras de crack, nove pinos de cocaína e R$ 130 em dinheiro. O conjunto do material, segundo a corporação, indica a atividade de comercialização de entorpecentes.



De acordo com o registro da ocorrência, um dos envolvidos, que é menor de idade, teria assumido a propriedade do material apreendido, incluindo as drogas e a arma. Já o outro envolvido negou ser dono dos entorpecentes e da pistola. Segundo a polícia, porém, ele teria relatado aos agentes que veio da localidade conhecida como Barra 03, em Resende, com a intenção de traficar drogas na região de Quatis.



A informação sobre o deslocamento entre os dois municípios deverá ser levada em consideração pela autoridade policial ao analisar a participação de cada um dos envolvidos na ocorrência, bem como a eventual existência de ligação com grupos que atuam no tráfico de drogas nas duas cidades do Sul Fluminense. Dois envolvidos foram conduzidos à delegacia durante uma ação do 37º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a SSI, na manhã desta quinta-feira (8), em Quatis . A ocorrência foi registrada por volta das 9h20, na Rua E, no bairro Santa Bárbara, e resultou na apreensão de uma pistola, munições, drogas e outros materiais.Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando abordou os dois envolvidos. Em seguida, os agentes fizeram buscas no local e encontraram o material, que reforçou a suspeita de ligação com o tráfico de drogas na localidade.Entre os itens apreendidos está uma pistola calibre 9mm com a numeração suprimida, característica que dificulta a identificação da origem da arma e que costuma ser associada ao uso ilegal. Junto com o armamento, os policiais recolheram 43 munições de calibre 9mm e uma munição de calibre .40.Além da arma e das munições, a polícia encontrou dois rádios transmissores, dois aparelhos celulares, 13 invólucros de maconha, 47 pedras de crack, nove pinos de cocaína e R$ 130 em dinheiro. O conjunto do material, segundo a corporação, indica a atividade de comercialização de entorpecentes.De acordo com o registro da ocorrência, um dos envolvidos, que é menor de idade, teria assumido a propriedade do material apreendido, incluindo as drogas e a arma. Já o outro envolvido negou ser dono dos entorpecentes e da pistola. Segundo a polícia, porém, ele teria relatado aos agentes que veio da localidade conhecida como Barra 03, em Resende, com a intenção de traficar drogas na região de Quatis.A informação sobre o deslocamento entre os dois municípios deverá ser levada em consideração pela autoridade policial ao analisar a participação de cada um dos envolvidos na ocorrência, bem como a eventual existência de ligação com grupos que atuam no tráfico de drogas nas duas cidades do Sul Fluminense.

Registro da ocorrência



Após a abordagem e a apreensão do material, os dois envolvidos foram conduzidos, junto com tudo o que foi recolhido pela equipe, para a 100ª Delegacia de Polícia, em Porto Real, unidade responsável por registrar a ocorrência e adotar as providências cabíveis. Como um dos envolvidos é menor de idade, o procedimento a ser aplicado a ele seguirá o que prevê a legislação específica para adolescentes.



Até o momento, a Polícia Militar não divulgou as identidades dos envolvidos nem informações adicionais sobre a situação de cada um deles após a análise do caso pela autoridade policial. A investigação deve prosseguir para esclarecer a origem da pistola de numeração suprimida e o destino que seria dado às drogas apreendidas na ação realizada em Quatis. Não tivemos contato com as defesas.