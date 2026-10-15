Oficina e apresentação de dança levaram ritmos africanos e afro-brasileiros à Praça Mário Moreira, em Quissamã - Foto: Divulgação

Oficina e apresentação de dança levaram ritmos africanos e afro-brasileiros à Praça Mário Moreira, em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2026 12:34 | Atualizado 15/10/2026 12:35





Oficina e apresentação de dança levaram ritmos africanos e afro-brasileiros à Praça Mário Moreira, em Quissamã Foto: Divulgação A dança transformou a Praça Mário Moreira em um espaço de celebração da ancestralidade e da identidade cultural de Quissamã na noite de terça-feira (13). Duas iniciativas contempladas pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), intituladas “Raízes em Movimento”, reuniram artistas, professores e alunos em atividades voltadas à valorização das influências africanas na cultura brasileira.

Oficina aberta levou ritmos afro-brasileiros à praça

Com sete anos de experiência na dança, Ramon Silva conduziu um aulão aberto ao público, com ritmos ligados à cultura afro-brasileira e uma proposta de valorização da negritude. A atividade contou com a parceria de outros professores do município e promoveu a integração por meio da expressão corporal e das manifestações culturais negras.



Ramon destacou a importância do incentivo público para ampliar as oportunidades de produção artística, especialmente para profissionais que enfrentam dificuldades para financiar seus projetos.



“Durante esses sete anos trabalhando com dança, eu sempre trabalhei com projetos sociais e com aulas particulares. Nos projetos sociais, às vezes, eu mesmo corria atrás de algum recurso para conseguir desenvolver esse tipo de arte. Achei esse projeto muito interessante porque ele ajuda a promover uma arte que, de outra forma, você não conseguiria. Então, é uma ideia muito legal e que hoje está fomentando muito bem a cultura daqui de Quissamã”, afirmou.



Oficina e apresentação de dança levaram ritmos africanos e afro-brasileiros à Praça Mário Moreira, em Quissamã Foto: Divulgação Com sete anos de experiência na dança, Ramon Silva conduziu um aulão aberto ao público, com ritmos ligados à cultura afro-brasileira e uma proposta de valorização da negritude. A atividade contou com a parceria de outros professores do município e promoveu a integração por meio da expressão corporal e das manifestações culturais negras.Ramon destacou a importância do incentivo público para ampliar as oportunidades de produção artística, especialmente para profissionais que enfrentam dificuldades para financiar seus projetos.“Durante esses sete anos trabalhando com dança, eu sempre trabalhei com projetos sociais e com aulas particulares. Nos projetos sociais, às vezes, eu mesmo corria atrás de algum recurso para conseguir desenvolver esse tipo de arte. Achei esse projeto muito interessante porque ele ajuda a promover uma arte que, de outra forma, você não conseguiria. Então, é uma ideia muito legal e que hoje está fomentando muito bem a cultura daqui de Quissamã”, afirmou.

Apresentação destacou ancestralidade e acessibilidade

A programação também teve uma apresentação de Liza Moraes, dedicada aos ritmos africanos. O espetáculo contou com audiodescrição, recurso que ampliou as condições de acesso para o público, além da participação de alunas do Centro Cultural Sobradinho e de convidados do grupo Quilombo Capoeira.



A proposta uniu dança, expressão corporal e vivência artística para fortalecer o reconhecimento das culturas africana e afro-brasileira no município.



Para Liza, o apoio representa uma oportunidade de manter viva uma história que faz parte da identidade local e de reconhecer o trabalho dos artistas.



“É muito importante para nós, fazedores de cultura, esse reconhecimento, que nos dá a oportunidade de trazer um pouco mais dessa cultura tão presente no nosso município. Não podemos deixar essa história morrer ou cair no esquecimento, porque ela nos representa muito. Esse projeto veio abrilhantar ainda mais essa cultura e, principalmente, dar oportunidade a todos nós, fazedores de cultura”, destacou.



A Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer de Quissamã é responsável pelo planejamento, pela execução e pelo acompanhamento das ações culturais financiadas com recursos da PNAB destinados ao município.



A secretária da pasta, Amanda Fragoso, ressaltou o papel do poder público na aproximação entre a política nacional de incentivo e os artistas locais.



“Nossa função é ser a ponte entre a PNAB e os nossos fazedores de cultura locais. O objetivo é democratizar o acesso às políticas públicas de cultura e estimular o envolvimento de toda a população”, afirmou.



A iniciativa integra a política nacional de fomento que busca ampliar o acesso à cultura, incentivar a produção artística e fortalecer o trabalho de artistas e demais agentes culturais nos municípios.







