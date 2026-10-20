Pesquisadores da Embrapa e técnicos de Quissamã atuam no Horto Municipal Hermes de Souza para avaliar culturas adaptadas à região - Foto: Reprodução

Pesquisadores da Embrapa e técnicos de Quissamã atuam no Horto Municipal Hermes de Souza para avaliar culturas adaptadas à regiãoFoto: Reprodução

Publicado 20/10/2026 11:44





Na primeira quinzena de outubro, pesquisadores e técnicos deram continuidade aos trabalhos e definiram as próximas etapas do projeto. A iniciativa faz parte de um convênio com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, unidade localizada em Cruz das Almas, na Bahia, e prevê a implantação de unidades de referência tecnológica para avaliar diferentes culturas e sistemas de manejo.



A proposta é aproximar o conhecimento científico da realidade dos produtores, com informações técnicas que ajudem na escolha das variedades mais adequadas às condições locais.



O prefeito Marcelo Batista destacou a importância da parceria para fortalecer a vocação agrícola do município.



“Esse trabalho permite unir conhecimento técnico e prática para identificar as variedades com melhores condições de desenvolvimento em nossa região. Quissamã tem uma forte vocação agrícola, e investir em parcerias como essa significa apoiar nossos produtores, diversificar a produção e abrir novas oportunidades de desenvolvimento e geração de renda no campo”, ressaltou.



Pesquisadores da Embrapa e técnicos de Quissamã atuam no Horto Municipal Hermes de Souza para avaliar culturas adaptadas à região Foto: Reprodução A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) vai ampliar os estudos para identificar culturas com maior potencial de adaptação ao solo e ao clima de Quissamã. Em parceria com o município, a instituição desenvolve uma pesquisa no Horto Municipal Hermes de Souza que pretende diversificar a produção rural , orientar os agricultores e abrir caminhos para aumentar a produtividade e a renda no campo.Na primeira quinzena de outubro, pesquisadores e técnicos deram continuidade aos trabalhos e definiram as próximas etapas do projeto. A iniciativa faz parte de um convênio com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, unidade localizada em Cruz das Almas, na Bahia, e prevê a implantação de unidades de referência tecnológica para avaliar diferentes culturas e sistemas de manejo.A proposta é aproximar o conhecimento científico da realidade dos produtores, com informações técnicas que ajudem na escolha das variedades mais adequadas às condições locais.O prefeito Marcelo Batista destacou a importância da parceria para fortalecer a vocação agrícola do município.“Esse trabalho permite unir conhecimento técnico e prática para identificar as variedades com melhores condições de desenvolvimento em nossa região. Quissamã tem uma forte vocação agrícola, e investir em parcerias como essa significa apoiar nossos produtores, diversificar a produção e abrir novas oportunidades de desenvolvimento e geração de renda no campo”, ressaltou.

Embrapa vai avaliar novas opções de cultivo

Atualmente, o Horto Municipal mantém áreas de cultivo de abacaxi, cajá, goiaba, acerola, manga, umbu-cajá, citros e mandioca. Entre as próximas etapas estão a implantação de áreas de banana, abacate, mamão, maracujá, tangerina, lima-ácida Tahiti e café conilon.



Os experimentos com mandioca também terão continuidade, com variedades destinadas tanto ao consumo de mesa quanto à indústria. A avaliação permitirá acompanhar o desenvolvimento das culturas e identificar quais apresentam melhor desempenho nas condições da região.



Participam da iniciativa o subsecretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Rildo Barcelos; os técnicos Jorge Penha e Idelfonso Neto; a engenheira agrônoma Amanda Martins; a chefe do Horto Municipal, Ana Volponi; e a equipe da Embrapa, coordenada pelos pesquisadores Dimmy Barbosa e Éder de Oliveira.



Rildo destacou que os resultados poderão orientar o planejamento da produção agrícola local e ampliar as alternativas para os produtores.



Pesquisadores da Embrapa e técnicos de Quissamã atuam no Horto Municipal Hermes de Souza para avaliar culturas adaptadas à região Foto: Reprodução Atualmente, o Horto Municipal mantém áreas de cultivo de abacaxi, cajá, goiaba, acerola, manga, umbu-cajá, citros e mandioca. Entre as próximas etapas estão a implantação de áreas de banana, abacate, mamão, maracujá, tangerina, lima-ácida Tahiti e café conilon.Os experimentos com mandioca também terão continuidade, com variedades destinadas tanto ao consumo de mesa quanto à indústria. A avaliação permitirá acompanhar o desenvolvimento das culturas e identificar quais apresentam melhor desempenho nas condições da região.Participam da iniciativa o subsecretário de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Rildo Barcelos; os técnicos Jorge Penha e Idelfonso Neto; a engenheira agrônoma Amanda Martins; a chefe do Horto Municipal, Ana Volponi; e a equipe da Embrapa, coordenada pelos pesquisadores Dimmy Barbosa e Éder de Oliveira.Rildo destacou que os resultados poderão orientar o planejamento da produção agrícola local e ampliar as alternativas para os produtores.

Capacitações poderão começar até 2027

Segundo o pesquisador da Embrapa Dimmy Barbosa, a expectativa é que, até 2027, a maior parte das áreas esteja em produção. Com esse avanço, poderão começar cursos e capacitações para agricultores e técnicos da região.



O técnico Jorge Penha também ressaltou o empenho dos profissionais do Horto Municipal e a contribuição da parceria para ampliar o conhecimento sobre as culturas mais adequadas à realidade local.



A expectativa é que os estudos da Embrapa ajudem a embasar decisões sobre o plantio, favoreçam a diversificação agrícola e contribuam para o fortalecimento da agricultura familiar em Quissamã.



