Diretor do Lyon visita centro de treinamento do Resende André Moreira/RFC

Publicado 02/03/2023 18:31

O Resende FC recebeu, na última terça-feira (28), a visita do diretor das categorias de base do Lyon, Jean-François Vulliez, o Jeff, no Centro de Treinamento, em Resende. Um dos objetivos da viagem foi aprimorar a metodologia de trabalho aplicada entre os dois times. Foi a quarta vez que o diretor visitou as dependências do clube.

Jeff acompanhou os jogos-treino das categorias sub-15 e 17, entre Resende e Botafogo. "A visita de hoje, um pouco diferente das outras, tem o objetivo de fortalecer a metodologia adotada entre os clubes. As categorias de base do Resende evoluíram, significativamente, desde a minha primeira visita e a tendência é que continue assim", destacou.

Para o diretor-executivo do Resende, Eduardo Gomes, a sinergia entre os clubes vem aumentando com o passar do tempo. "O trabalho e essa troca com nossos parceiros franceses vêm crescendo, e se tudo der certo, vamos ter novidades dessa parceria, em breve. Em março, dois atletas formados no CT viajarão a Lyon, para um período de treinamentos", contou.