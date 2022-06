Visita aconteceu na Pelé Academia, em Resende - Gabriel Rodrigues e Raphael Torres

Publicado 17/06/2022 16:13

Nesta semana, membros da diretoria do clube francês Olympique Lyonnais visitaram as instalações do Resende Futebol Clube. Primeiro, o encontro aconteceu na Pelé Academia, em Resende. Além do diretor de futebol do Lyon, Vicent Ponsot, também participaram da visita o diretor técnico das categorias de base do clube, Jean François Vulliez, e o membro do conselho administrativo, Gilbert Saada.

Segundo Marcelo Montenegro, diretor de marketing do Resende, avaliou a parceria com o time da França e ressaltou os investimentos do clube nas categorias de base. "Estão orgulhosos por todas as conquistas do último ano. Fomos campeões da Taça Rio, praticamente com nossa base. Dos 16 atletas que disputaram a final, 11 foram formados em casa. Os mesmos 11, foram responsáveis por 70% dos nossos gols durante o Estadual, destacou.

Os visitantes também estiveram no Centro de Treinamento do Resende, em Baeea Mansa. O clube optou por iniciar toda a captação, na cidade, que fica a 45 km de Resende. Em Barra Mansa, o Gigante do Vale mantém atletas de 10 a 14 anos. Aos 15, os jogadores são integrados a Pelé Academia, em Resende, onde ficam alojados, com acompanhamento educacional, psicológico e nutricional.

Para Vicent Ponsont, a parceria com o Brasil é promissora. "Muitos jogadores brasileiros atuaram pelo nosso clube e isso é uma maneira de estreitar vínculo entre os países. O clube conquistou seus principais títulos nos anos 2000 com brasileiros no elenco. Isso faz parte da nossa cultura e tradição e é algo que queremos manter. A tendência é que nossas raízes com o Resende se fortaleçam ainda mais", afirmou o diretor do Lyon.