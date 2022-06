MAM funciona no Espaço Cultural Altamiro Pimenta, na Rua Dr. Cunha Ferreira, n°104, no Centro Histórico - Gleisiane Carvalho

MAM funciona no Espaço Cultural Altamiro Pimenta, na Rua Dr. Cunha Ferreira, n°104, no Centro HistóricoGleisiane Carvalho

Publicado 10/06/2022 16:00

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda abre na próxima segunda-feira (13), às 18h, o 1º Salão das Artes Agulhas Negras, no Museu de Arte Moderna (MAM) de Resende. O evento, totalmente gratuito, tem o objetivo de descobrir novos nomes das artes plásticas da região que inclue, além de Resende, as cidade de Porto Real, Quatis e Itatiaia.

Ao todo foram inscritas 91 obras de 46 artistas. O júri selecionou 46 que ficarão expostas até 10 de julho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Depois disso, as obras passam a fazer parte do acervo do museu. O MAM de Resende funciona no Espaço Cultural Altamiro Pimenta, na Rua Dr. Cunha Ferreira, n°104, no Centro Histórico.

Em 2021, devido às restrições da pandemia, a direção do MAM Resende decidiu que o tradicional Salão da Primavera seria restrito para os artistas plásticos da região das Agulhas Negras (Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real). A ideia se concretizou e possibilitou a criação do 1° Salão das Artes Agulhas Negras, que será realizado anualmente no primeiro semestre do ano e mantendo para o segundo o Salão da Primeira, que voltará a receber inscrições de todo o Brasil.

Confira os artistas premiados no 1° Salão das Artes Agulhas Negras

Prêmio Claudionor Rosa

Categoria I - Pintura, desenho, ilustração e gravura: Miro

Categoria II - Escultura, objeto ou instalação: Samuel Costa

Categoria III - Fotografia: Christian Meyn

Prêmio Altamiro Pimenta

Categoria I - Pintura, desenho, ilustração e gravura: Antônio Leão

Categoria II - Escultura, objeto ou instalação: Gisele Ferreira

Prêmio Olga Tuffick

Categoria I - Pintura, desenho, ilustração e gravura: Tatiana Clauzet

Categoria II - Fotografia: Jéssica Luanna Faulstich Colasso

Prêmio Marcius Lima - Jovem Artista

Categoria - Escultura, objeto ou instalação, pintura, desenho, gravura e ilustração, fotografia: Emanuel Bernabó Moreno

Artistas contemplados com menção honrosa: Martti Vartia; Hadassa Bastos; Gelson Marlloca; Gomo; Pedro Ferreira; Julia Vel d’oro; Dani Keiko; Bernardo Rodrigues

Integrantes da Mostra: Alice Miranda Torres; Cecília Bianco Rosas; Kanirro; Ellen Aoki Furtado Cardozo; Esther da Silva Lopes Gregório; João Pedro Motta de Souza Almeida; Jenifer Dietrich Stelzer Faulstich; João Pedro de Vilhena Castro; Luis Arnaldo Leal Gastão; Talita Herculano de Abreu Teixeira; Wilson Jose Anastacio Filho.