Espaço Z fica na Avenida Gustavo Jardim, s/n, bairro Centro, em Resende-RJ - Jenny Faulstich

Publicado 10/06/2022 15:23

Com a chegada de uma nova frente fria pela região Sudeste, a Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, irá abrir entre sábado (11) e segunda-feira (13), o Espaço Z para receber a população resendense em situação de rua das 19h às 7h.

O Espaço Z estará aberto para receber as pessoas cadastradas no Caps AD, Centro Pop, equipe de Consultório na Rua e no Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) que recebem acompanhamento nas ruas. Quem ainda não for cadastrado vai passar por uma entrevista.

Os moradores receberão colchão e cobertor para uso no local. É necessário levar apenas itens de uso pessoal. Mesmo com o serviço no Espaço Z, a Secretaria de Assistência Social continuará com o serviço de abordagem noturna à população de rua.