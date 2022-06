Material apreendida na casa do adolescente - Divulgação

Publicado 08/06/2022 18:28

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido com uma pistola, munições e drogas dentro de casa nesta quarta-feira (8) em Resende. O caso aconteceu no bairro Aliança II. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram até a casa do suspeito depois de uma denúncia de que o jovem seria responsável pela venda de drogas na localidade.

Na residência, os policiais encontraram debaixo do colchão uma pistola 9 mm com carregador contendo 18 munições intactas. No imóvel, também foram arrecadados trouxinhas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack, dois rádios transmissores e outros materias para endolação de drogas.



O adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico e associação, além de posse ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.