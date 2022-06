Aulas serão realizadas no Senai Resende - Divulgação

Publicado 07/06/2022 18:00

A Prefeitura de Resende, em parceria com o Firjan SENAI, está com inscrições abertas para cursos gratuitos em áreas industriais. Os cadastros podem ser feitos até o dia 10 de junho no Sine, localizado na Rua Gulhot Rodrigues, nº 257, Campos Elíseos, das 8h às 17h.

Os cursos são para operador de computador, controle de qualidade, almoxarife, mecânico de motores Ciclo Otto e eletricista de obras. As aulas acontecerão no SENAI, que fica na Avenida Marcílio Dias, das 18h às 22h.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, ir até a unidade com os seguintes documentos: documento de identificação com foto, CPF, comprovantes de escolaridade e de residência, autodeclaração baixa renda, comprovação por meio de laudo médico no caso de Portador de Necessidades Especiais (PNE).

No caso de estudantes estrangeiros, é preciso apresentar o Registro Nacional de Estrangeiros; para refugiados, é necessário levar o Protocolo Provisório de Identificação de Refúgio emitido pela Polícia Federal.