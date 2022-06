Foram apreendidos armas, munições, drogas e dinheiro - Divulgação

Publicado 05/06/2022 11:10

A Polícia Militar (PM) apreendeu na noite de sábado (4) um farto material do tráfico de drogas em Resende. Um jovem, de 20 anos, foi preso pelo crime. O caso aconteceu no bairro Alegria Velha.

Segundo a PM, eles receberam uma denúncia de que suspeitos armados da capital do Rio de Janeiro estavam escondidos no local. Quando chegaram na casa, foram autorizados pela dona do imóvel a entrarem.

No local, eles encontraram um jovem, que confessou que estava devendo aos traficantes e, por isso, estava guardando as drogas e armas de uma facção na residência.

Dentro do guarda-roupa, os policiais apreenderam uma pistola 9 mm com 16 munições, uma pistola 380 com 15 munições, 1,5 kg de maconha, 360 pinos de cocaína, pedras de crack e R$ 3.300.

Todo o material arrecadado foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o jovem foi autuado por tráfico e associação, além de posse ilegal de arma de fogo.