Milton NascimentoReprodução / Instagram

Publicado 01/06/2022 18:27

Para comemorar os 80 anos dos grandes cantores Milton Nascimento, Gilberto Gil e Caetano Veloso, o Museu da Imagem e do Som (MIS) realiza uma exposição especial do projeto "Arte na Capa". Em junho, o tema será "MPB 80" e vai reunir discos lançados pelos representantes da música brasileira.

A mostra fica aberta para visitação entre 1º e 30 de junho no Museu da Imagem e do Som, localizado na Rua Doutor Luiz da Rocha Miranda, nº 117, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, de 12h às 17h.