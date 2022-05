Equipe conquistou a primeira vitória em uma competição nacional - Divulgação

Publicado 28/05/2022 19:33

Pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (28), o Pérolas Negras venceu por 1 a 0 o Oeste/SP. O jogo foi realizado na Arena Barueri, na cidade de Barueri, em São Paulo.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, o jogador Hugo marcou o Pérolas. Esta foi a primeira vitória do time do Sul Fluminense em uma competição nacional. Dos sete jogos, a equipe empatou em quatro e perdeu em apenas duas partidas.

O próximo jogo é no dia 5 de junho, às 15 horas, contra o Oeste/SP novamente. Dessa vez, a partida será em casa, no Estádio do Trabalhador, em Resende.