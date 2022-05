Devem ser vacinados os cães e gatos com mais de três meses de vida - Carina Rocha

Publicado 26/05/2022 18:18

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Resende realiza neste sábado (28) mais uma etapa da vacinação antirrábica em seis bairros. As vacinas serão aplicadas das 9h às 16h nos postos de saúde do Paraíso, Morro do Cruzeiro, Cabral/Alambari, São Caetano e PSF Cabral.

Podem ser vacinados os cães e gatos com mais de três meses de vida e que estejam em boas condições de saúde, além de não apresentarem enfermidades. O dono do animal deve ser maior de 18 anos e levar documento de identidade com foto para que o bichinho possa receber a dose.

O diretor-geral do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, orienta sobre as regras de segurança animal. "É importante frisar que os animais estejam com guias ou coleiras, no caso dos cães. Para os gatos, é indicado que os tutores os levem em caixas ou gaiolas para evitar possíveis fugas", explicou.