FIA-RJ em Resende funciona na Rua J, Quadra 14, s/n°, no bairro: Morada da Montanha - Douglas Pacheco

FIA-RJ em Resende funciona na Rua J, Quadra 14, s/n°, no bairro: Morada da MontanhaDouglas Pacheco

Publicado 25/05/2022 13:18

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), através do Programa de Trabalho Protegido na Adolescência, está com inscrições abertas para cursos de capacitação voltados para adolescentes de 15 e 16 anos matriculados na rede pública de ensino ou particular com bolsa de estudos integral. As inscrições vão até esta quinta-feira (26).

Os cursos disponíveis possuem carga horária semanal de 20 horas, com vagas para as seguintes modalidades: Matemática e Raciocínio Lógico; Português e Redação; Tecnologia e Mídias Sociais; Teatro; Música e Produção Artística; Humanidades Aplicadas; Noções Administrativas e Financeiras. Os interessados devem selecionar o curso escolhido e se inscrever de forma online pelo link

Os alunos também terão oportunidade de inserção no mercado de trabalho. O serviço funciona na Rua J, Quadra 14, s/n°, no bairro Morada da Montanha, em Resende.