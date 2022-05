Vídeo mostra reboque solto atravessando pista e atingindo carro em Resende - Reprodução

Vídeo mostra reboque solto atravessando pista e atingindo carro em ResendeReprodução

Publicado 24/05/2022 16:56

Um vídeo, que circula nas redes sociais, destaca a causa de um acidente entre dois carros na manhã de segunda-feira (23) no bairro Montese, em Resende. Uma carretinha, que estava estacionada na calçada da Avenida Dorival Marcondes Godoy, no sentido Via Dutra, se soltou após ser empurrada por um carro de ré. O reboque desceu a via, atravessou a pista e bateu em um outro carro. Na colisão, um homem ficou ferido, mas sem gravidade.No vídeo, gravado por uma câmera de monitoramento, é possível ver um carro dando ré e encostando na carretinha, momento que ela desce a avenida descontrolada. Um pedestre com uma bicicleta tenta conter o veículo, mas sem sucesso. No percurso, alguns carros conseguiram desviar do reboque, que atravessou a pista e colidiu com um outro veículo que estava estacionando na mesma avenida, mas no sentido Campos Elíseos.