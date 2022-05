Jogo foi realizado no Estádio do Trabalhador, em Resende - Marcos Faria / Pérolas Negras

Publicado 22/05/2022 23:37

O Pérolas Negras empatou sem gols com o São Bernardo/SP em jogo realizado neste domingo (22) em Resende. A partida foi realizada no Estádio do Trabalhador pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O São Bernardo vinha de três vitórias, mas mesmo com a boa trajetória não conseguiu passar o Pérolas, que empatou pela terceira vez consecutiva na competição.

O Pérolas Negras volta a campo no próximo sábado (28) contra o Oeste/SP, na Arena Barueri, em Barueri (SP).