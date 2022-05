Projeto ambiental Aguar - Carina Rocha

Projeto ambiental AguarCarina Rocha

Publicado 20/05/2022 17:00

A Secretaria Municipal de Educação de Resende inseriu o projeto “Aguar” em mais uma unidade educacional: a Escola Municipal Jardim das Acácias, no bairro Fazenda da Barra III. A iniciativa, em parceria com a empresa de água, existe desde agosto de 2021. Durante o projeto, os alunos aprendem na prática ambiental diversas matérias da rotina.

O objetivo é proporcionar aos alunos uma vivência em um laboratório vivo, em contato com a natureza. Os alunos trabalham diferentes disciplinas, a partir de uma prática de vida, ressignificação valores e construção de uma memória afetiva.

Durante o lançamento, a coordenadora e professora Andréa Costa preparou um planejamento de atividades junto ao Engenheiro Agrônomo, Gabriel Ritter Monteiro. Ele preparou os canteiros e a cerca no entorno da horta, além da adubação, plantio e colheita.

A partir da criação de um “espaço verde”, a coordenação de Educação Ambiental sugere alguns temas, que incluem até o aprendizado da matemática: medidas, volume, tempo, gráficos e quantidades. Além de ciências humanas, com aprendizados sobre época de cultivo, posição do sol; exportação e importação, medicina popular, cultura indígena; Ciências naturais, com ciclos, higiene, alimentação saudável, biodiversidade, cadeia alimentar, germinação; E linguagens, com aprendizado dos nomes dos cultivos em outras línguas, textos com temas ligados à horta (o uso dos agrotóxicos, alimentos orgânicos, agroeconomia).