Foram apreendidos 2,3 kg de maconha em dois tabletes prensadosDivulgação

Publicado 17/05/2022 16:55

A Polícia Militar (PM) apreendeu na segunda-feira (16) mais de 2 kg de maconha em uma residência no bairro Itapuca, em Resende. Um jovem, de 28 anos, foi preso por tráfico de drogas. Outro suspeito também foi detido.

Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que dois homens estavam preparando drogas para o tráfico. Quando os policiais chegaram no local, os dois suspeitos tentaram fugir para dentro de uma casa, mas foram capturados.

Dentro de uma mochila com o jovem, de 28 anos, foram encontrados dois tabletes de maconha, balança de precisão, faca, além de um celular. No total, foram 2,3 kg de maconha. Com o comparsa, de 22 anos, nada foi encontrado.

Apesar disso, os dois foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde o jovem, de 28 anos, foi autuado por tráfico de drogas. Já o outro suspeito foi ouvido e liberado.