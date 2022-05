Vacina Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan - Reprodução/ Internet

Publicado 17/05/2022 16:30

A Secretaria de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira (18) a campanha de vacinação contra a Covid-19. A ação tem o intuito de manter os indicadores sob controle, com a doença em baixa após mobilização dos moradores em relação à imunização.

As crianças e adolescentes devem estar acompanhados de responsável, que deve apresentar os documentos do menor, cartão do SUS (se possuir), cartão de vacinação e CPF, além do comprovante de residência no nome do responsável. Veja a programação abaixo:

1ª dose

Coronavac: pessoas acima de 6 anos – das 9h às 12h, nos postos de saúde e Policlínica Manejo; das 17h às 19h, na Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso.

AstraZeneca: pessoas a partir de 18 anos - das 9h às 12h, nos postos de saúde e Policlínica Manejo; das 17h às 20h, na Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso

2ª dose

Coronavac: pessoas acima de 6 anos (vacinados com a 1ª dose até 20/04) - das 8 às 12h, nos postos de saúde e na Policlínica Manejo; das 17h às 20h, na Clínica da Família e na Policlínica Manejo e PSF Paraíso

AstraZeneca: a partir de 18 anos (vacinados com a 1ª dose AstraZeneca até 23/03) - das 9h às 12h, nos Postos de Saúde e Policlínica Manejo; das 17h às 20h, na Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso.

3ª dose (dose de reforço)

AstraZeneca: a partir de 18 anos (vacinados com a 2ª dose Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até 18/01) - das 9h às 12h, nos Postos de Saúde e Policlínica Manejo - das 17h às 20h, na Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso.

4ª dose

AstraZeneca: a partir de 70 anos ou imunossuprimidos com mais de 18 anos (vacinados com 3ª dose há mais de 4 meses até 18/01) - das 17h às 20h, na Clínica da Família, Policlínica Manejo e PSF Paraíso.