Publicado 16/05/2022 10:51

Uma mulher, de 49 anos, foi detida no domingo (15) por desacato contra policiais militares em Resende. O caso aconteceu em Visconde de Mauá. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes abordaram um motorista que dirigia na contramão. A mulher estava no banco do carona.

Durante a abordagem, o homem, de 24 anos, disse que iria continuar no sentido proibido porque seus familiares moravam próximo do local. Os documentos do motorista foram solicitados, mas o mesmo disse que não estava com eles. A partir desse momento, de acordo com a PM, a mulher saiu do carro insultando os policiais.

Ela teria dito que os PMs eram "burros" porque não sabiam escrever o nome do motorista, que tinha nojo dos policiais e que eles não sabiam com quem estavam falando, que ela seria cunhada de um vereador da cidade. Por conta do ocorrido, foi dado voz de prisão, mas ela resistiu a entrar na viatura chutando as pernas de um policial. Foi preciso utilizar algemas.

Os dois envolvidos foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Porto Real, onde foram autuados por desacato, resistência e desobediência. Logo depois de prestarem depoimentos, eles foram liberados.