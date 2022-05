Cronograma de vacinação com outras datas será divulgado em breve - Raimundo Brasil

Cronograma de vacinação com outras datas será divulgado em breveRaimundo Brasil

Publicado 13/05/2022 15:15

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Resende, realiza neste sábado (14) a campanha de Vacinação Antirrábica de 2022 no município. Devem ser vacinados cães e gatos, com mais de três meses de vida, e que estejam com boa saúde e sem enfermidades.

A primeira etapa no dia 14 acontecerá nos seguintes pontos fixos, das 9h às 16h: no posto de saúde Fazenda da Barra I para moradores das localidades Fazenda da Barra I e Jardim Esperança; posto de saúde do bairro Fazenda da Barra II; posto de saúde da Fazenda da Barra III; posto de saúde da Morada da Barra; posto de saúde do bairro Parque Minas Gerais.

Além destes, das 9h às 12h, haverá um posto volante para moradores do bairro Jardim do Sol, localizado próximo à Igreja Católica.