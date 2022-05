Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável. - Douglas Pacheco

Publicado 11/05/2022 20:02

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma mobilização de vacinação contra a Covid-19 no Pronto Atendimento Paraíso. Nesta quinta-feira (12), a unidade de saúde estará aberta das 9h às 18h para ações de repescagem de primeira e segunda doses; dose de reforço e segunda dose.

O secretário de Saúde, Jayme Neto, explicou que a cidade iniciou esta semana a aplicação da segunda dose de reforço em idosos a partir de 70 anos, vacinados com três doses até 12 de janeiro. "É fundamental que toda a população faça sua parte e vacine-se para a proteção coletiva", afirmou.

Os moradores devem apresentar os seguintes documentos: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS (se possuir) e cartão de vacinação com registro das doses. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável.