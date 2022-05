Daniel Mendes treina no Vasco, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 11/05/2022 17:22

O nadador resendense Daniel Mendes foi convocado oficialmente para o Campeonato Mundial de natação, que acontecerá de 12 a 18 de junho, na Ilha da Madeira, em Portugal. Em abril, ele já tinha obtido índice de classificação nos 50 metros livres durante as provas da Segunda Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa, em São Paulo. O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) fez o anúncio na terça-feira (10) durante transmissão online.

O atleta, que treina no Vasco, no Rio de Janeiro, vai disputar na categoria S6, para nadadores com falta de coordenação motora de grau moderado em um dos lados do corpo, de alto grau na base do tronco e nas pernas, com baixa estatura ou com ausência de membros.

Para Daniel, a convocação representa o resultado de um bom trabalho realizado nas piscinas. "Essa participação vai trazer muitas experiências e aprendizados junto com ícones da natação brasileira. Estou com a expectativa alta buscando o melhor resultado sempre", disse.

Na última edição da competição, em 2019, o Brasil conquistou 17 medalhas (cinco ouros, seis pratas e seis bronzes) e ficou na 11ª colocação no quadro geral de medalhas. Antes da viagem ao país europeu, os nadadores paralímpicos convocados vão participar do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de natação, que será realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre os dias 12 e 14 de maio.