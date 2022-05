Apresentação aproxima os artistas da cidade à população - Douglas Pacheco

Publicado 07/05/2022 07:00

Neste domingo (8), na tradicional Feira Livre de Resende, os visitantes poderão contar com a apresentação de ‘Stereo Pack’, durante o projeto "Música na Feira". O evento acontece a partir das 10h30 em frente ao Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.



A banda é composta por Daniel Texugo (piano e voz) e Sandro Dejota (bateria). O repertório trará versões criativas de clássicos do pop e rock dos anos 70, 80 e 90. A Stereo Pack fez seu primeiro show em agosto de 2021.

A dupla promete um repertório clássico, porém surpreendente e inesperado para todos aqueles que pararem para conferir em mais uma edição da Feira Livre.