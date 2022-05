Padre José Pereira - Diocese Barra do Piraí/ Volta Redonda

Publicado 03/05/2022 19:12

Morreu na madrugada desta terça-feira (3), o padre José Pereira, de 58 anos, da Paróquia Santa Cecília, do bairro Vila Santa Cecília, em Resende. Segundo a Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, ele faleceu em decorrência de problemas de saúde. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira (4), no Cemitério Municipal de Itatiaia.

O corpo do vigário paroquial está sendo velado na Igreja Matriz de São José, em Itatiaia. Às 21 horas acontece missa em sufrágio da alma do sacerdote. Na quarta-feira, a partir das 7 horas acontece uma missa. Às 8h30min, será realizado a cerimônia de Laudes Solenes. Às 12 horas, o bispo diocesano Dom Luiz Henrique da Silva Brito presidirá missa de corpo presente. Em seguida, o cortejo fúnebre segue até o Cemitério Municipal para sepultamento.