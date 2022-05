Galpão é uma estrutura de metal que precisa passar por reforma - Douglas Pacheco

Publicado 02/05/2022 16:32

A Prefeitura de Resende iniciou os serviços de revitalização geral no Espaço Z, localizado próximo ao Terminal Rodoviário. O local vai passar por reforma geral, que vai desde troca de piso até a decoração na entrada da estrutura.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, os trabalhos envolvem troca do porcelanato, pintura de todo o espaço, troca de carpete, instalação de forro acústico, manutenção e troca das portas do banheiro, além de decoração com paisagismo na entrada do Espaço Z.

O local, construído no início do século XX, já foi usado como fábrica de aviamentos, mercado de tropeiros e cooperativas de produtores rurais. Atualmente, é palco de diferentes atividades culturais municipais e faz parte do acervo histórico da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.