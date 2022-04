Projeto deve investir R$ 10 milhões em obras - Divulgação

Projeto deve investir R$ 10 milhões em obrasDivulgação

Publicado 29/04/2022 17:19

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, apresentou esta semana os estudos das obras de modernização e melhorias do Aeroporto de Resende à Secretaria Estadual de Transportes. O objetivo foi firmar a parceria entre a gestão municipal com os governos estadual e federal.

Na próxima semana, os técnicos da Secretaria de Transportes do RJ voltarão a Resende para analisar algumas adequações no projeto. Depois, a gestão do município deve ir até a Secretaria de Aviação Civil (SAC), em Brasília, para seguir com o projeto e iniciar as obras.

A previsão é que sejam investidos aproximadamente R$ 10 milhões. O projeto consiste na instrumentação de voos e reforma, recapeamento da pista, além da instrumentação de voos e reforma da estação de passageiros.