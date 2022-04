Vídeo mostra momento que estudante é morto a tiros no Centro de Resende - Divulgação

Publicado 29/04/2022 12:58 | Atualizado 29/04/2022 13:19

Vídeo mostra momento em que estudante é morto a tiros no Centro de Resende. #ODia pic.twitter.com/IT8dSoCfEE — Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2022

Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver o estudante, que está uniformizado com a camisa da Firjan SENAI, caminhando pela calçada, quando um homem que estava dentro de um carro preto sai em direção à vítima e atira na altura do pescoço. O jovem cai no chão e o criminoso continua atirando. Logo depois, ele foge no carro.Em nota, a Firjan SENAI lamentou profundamente a morte do aluno, que jovem aprendiz do curso de assistente administrativo na escola de Resende. Disse ainda que está prestando assistência à família e espera empenho das autoridades na investigação do crime."A Firjan SENAI lamenta profundamente a morte do aluno Cristyan Da Silva Farias de Souza, 21 anos, jovem aprendiz do curso de assistente administrativo na escola de Resende. Estamos consternados com a perda precoce e brutal do jovem, um estudante dedicado e com ótimo relacionamento com seus colegas e professores. A Firjan SENAI está prestando assistência à família e espera das autoridades empenho na investigação para que esse crime seja punido. Aos familiares e amigos de Cristyan, os nossos sinceros sentimentos."