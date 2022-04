Vacinação contra a Covid-19 em Resende - Raimundo Brasil

Publicado 26/04/2022 15:58

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende divulgou novo calendário da campanha de vacinação contra Covid-19 para esta quarta-feira (27). Para as crianças a partir de seis anos, a imunização acontece em dois horários: das 9h às 12h, nos postos de saúde e Policlínica Manejo; e das 17h às 20h, na Policlínica Manejo, PSF Paraíso e Clínica da Família.

Também no dia 27 haverá vacinação com a Janssen para o público maior de 18 anos, nos postos de saúde e Policlínica Manejo, das 9h às 12h. Também haverá vacinação em horário estendido com o imunizante AstraZeneca das 17h às 20h, na Policlínica Manejo, PSF Paraíso e Clínica da Família.