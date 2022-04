Paraquedista caiu em cima de telhado em Resende - Divulgação

Paraquedista caiu em cima de telhado em ResendeDivulgação

Publicado 25/04/2022 16:12

Um capitão do Exército ficou ferido após passal mal durante um salto de paraquedas e cair em cima do telhado de uma área de lazer de um condomínio em Resende. O acidente aconteceu no último sábado (23).

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por dois agentes do 37º BPM. Eles perceberam algo estranho durante o salto e conseguiram chegar no local poucos minutos depois da queda.

Foram feitos os primeiros socorros e acionado o Corpo de Bombeiros. O paraquedista sofreu ferimentos no supercílio e na boca. Ele foi levado acordado para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade não informou o atual estado de saúde.