Academia Militar das Agulhas Negras - Divulgação

Publicado 21/04/2022 07:00

Até o próximo sábado (22), a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) sedia a 3ª edição do Desafio Internacional Agulhas Negras (DAN). Além dos militares da região, a competição recebe representantes das Escolas Militares de Bolívia, Colômbia, Equador, México e Paraguai. O objetivo é destacar a união entre as equipes, desenvolver habilidades militares nas áreas de segurança e defesa; e avaliar a capacidade de trabalho em equipe e liderança dos participantes.

Durante todo o DAN, que simula um ambiente de combate, os militares participam de 13 atividades que exigem intenso esforço físico, como marchas a pé de 12 e 16 quilômetros, pistas de liderança, tiro e orientação, entre outras.

Serão 88 patrulheiros, divididos em equipe de 11 integrantes (nove cadetes do segmento masculino e dois cadetes do segmento feminino) que competirão por 36 horas. Outros dois militares ficam preparados para participarem se a equipe precisar de substituição. No ano passado, a Aman foi a vencedora e espera repetir o feito.