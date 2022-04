Vacinação contra a Covid-19 em Resende - Douglas Pacheco

Douglas Pacheco

Publicado 20/04/2022 06:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira (20) mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. As ações acontecem das 9h às 12h nos postos de saúde e Policlínica Manejo, e das 9h às 20h, na Clínica da Família.

As crianças de 5 a 11 anos receberão a primeira dose da Pfizer pediátrica e a segunda dose também da Pfizer pediátrica para vacinadas com a primeira até 23/02. Já os adultos serão imunizados com a vacina da Janssen: primeira, segunda, dose de reforço ou quarta dose.

Não é necessário agendamento, basta comparecer às unidades de saúde com documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação com registro das doses.