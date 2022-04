Motorista foi detido e levado para a 89ª DP de Resende - Divulgação

Motorista foi detido e levado para a 89ª DP de ResendeDivulgação

Publicado 18/04/2022 15:30

Durante a Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no domingo (17) um ônibus de turismo adulterado na Via Dutra. O motorista, de 44 anos, foi detido por adulteração de elementos de identificação de veículo. O caso aconteceu em Resende.

Segundo a PRF, durante a abordagem, os agentes perceberam inconsistências na documentação do condutor e também na do ônibus. O veículo tinha placas de São Paulo, mas, na verdade, era licenciado em Duque de Caxias/RJ, com restrição judicial de circulação e licenciamento vencido em 2017.

O ônibus foi fretado para viagem entre Arraial do Cabo/RJ e São Paulo e estava com 23 passageiros. Depois do flagrante, a empresa responsável providenciou um outro veículo para o transporte das pessoas. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.