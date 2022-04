Jean está sendo acompanhado pelo coordenador da Pelé Academia, o também francês Mathias Frecon - Chris Carvalho/RFC

Jean está sendo acompanhado pelo coordenador da Pelé Academia, o também francês Mathias FreconChris Carvalho/RFC

Durante a semana, o diretor da base do Olympique Lyonnais, Jean-François Vulliez, está no Brasil para acompanhar os atletas formados na Pelé Academia e participar de um intercâmbio, observando a metodologia brasileira colocada em prática no Resende. A visita deve durar até esta sexta-feira (15).

Durante a estadia, Jean-François está recebendo o suporte do coordenador da Pelé Academia, o francês Mathias Frecon, que faz a tradução e auxilia na comunicação entre as partes.

Para o diretor de futebol, Hugo Machado, o intercâmbio é importante não só para a observação de atletas, mas também para que o Lyon também entenda melhor a dinâmica da metodologia brasileira de formação. “Tivemos membros da comissão técnica do Resende na França e agora é a vez de mostrarmos o nosso trabalho, que já está rendendo frutos em poucos anos. Esperamos que essa parceria se fortaleça cada dia mais", disse.