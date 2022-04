Secretaria Municipal de Saúde realiza novas etapas de vacinação contra Covid-19 - Douglas Pacheco

Secretaria Municipal de Saúde realiza novas etapas de vacinação contra Covid-19Douglas Pacheco

Publicado 13/04/2022 06:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira (13) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A ação será das 9h às 12h nos postos de saúde e na Policlínica Manejo. E também das 9h às 20h, na Clínica da Família. As equipes estarão de prontidão para vacinar com a primeira dose e segunda dose em crianças, vacinadas com a 1ª dose da Pfizer pediátrica até 16 de fevereiro.

No mesmo dia, também será aplicada a vacina Janssen para as pessoas maiores de 18 anos com primeira dose; segunda dose, naquelas vacinadas com a 1ª da Janssen até 13 de fevereiro; dose de reforço naqueles vacinados com 2ª da Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca até 13 de dezembro.

Além disso, os idosos a partir de 80 anos e imunossuprimidos graves, maiores de 18 anos, vacinados com 3ª dose até 13 de dezembro também poderão tomar a quarta dose. Estas etapas acontecerão das 9h às 12h, nos postos de saúde e Policlínica Manejo, e das 9h às 20h, na Clínica da Família.