Publicado 11/04/2022 15:19

O nadador paralímpico Daniel Mendes conseguiu obter o índice de classificação para o Campeonato Mundial de Portugal durante as provas da Segunda Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa, em São Paulo. No revezamento 4 x 50 livre misto, Mendes nadou os primeiros 50 metros em 30s38, dez centésimos mais rápido do que o índice de 30s48 da sua classe S6 na mesma distância. Como ele era o primeiro, o tempo valeu como índice.

Antes disso, ele já tinha vencido a prova dos 50 m livre, mas não alcançou o índice. Daniel também levou ouro nos 100 m costas e no revezamento 4 x 50 livre misto, além de prata nos 100 m livres e no 4 x 50 medley misto, e bronze no 4 x 100 misto.

O Mundial Paralímpico será entre os 12 e 18 de junho na Ilha da Madeira, em Portugal. "Este índice é representativo para mim. Ver que tudo está acontecendo de maneira incrível, meu primeiro Mundial é uma melhora diária. Gratificante demais", disse.