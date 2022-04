Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n° 275, no bairro Comercial. - Douglas Pacheco

Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n° 275, no bairro Comercial.Douglas Pacheco

Publicado 08/04/2022 17:04

A Prefeitura de Resende divulgou o calendário do Sine Itinerante do mês de abril. Serão 11 visitas para resolver questões trabalhistas. O programa realiza cadastramento de currículo, orientação sobre a nova Carteira de Trabalho digital e ainda fazem agendamento de Seguro-Desemprego, além de esclarecer as dúvidas da população.

Para conseguir atendimento, é necessário levar documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de residência. O Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n° 275, no bairro Comercial. Mais informações pelo telefone: (24) 3360-6238.

Confira o calendário completo:

11/04 - Bulhões

26/04 - Cras Paraíso

27/04 - Cras Toyota

28/04 - Cras Parque Minas Gerais e Centro Pop

29/04 - Cras Jardim Esperança