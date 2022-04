89ª DP em Resende - Divulgação

Publicado 07/04/2022 17:52

Um homem de 31 anos foi preso por corrupção de menores na quarta-feira (6) em Resende. O caso aconteceu no bairro Comercial.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após a prisão, ele foi conduzido para a 89ª Delegacia Policial de Resende. O crime prevê pena de um a quatro anos de prisão.