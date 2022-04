Prova dos 200m borboleta - Troféu Brasil 2022 - Satiro Sodré/CBDA

Prova dos 200m borboleta - Troféu Brasil 2022 Satiro Sodré/CBDA

Publicado 07/04/2022 17:31

O nadador Matheus Gonche conquistou na quarta-feira (06) sua vaga para o Campeonato Mundial de Budapeste, na Hungria, depois de vencer os 200 metros borboleta no Troféu Brasil de natação, realizado no Rio de Janeiro. O atleta do SESI-SP venceu a prova com o tempo de 1min56s30, abaixo do índice de 1min56s71 exigido para a participação no Mundial de piscina longa, que será realizado de 18 de junho a 03 de julho.

Gonche fez o quinto melhor tempo da história da natação brasileira na prova, e nadará seu primeiro Campeonato Mundial absoluto da carreira depois de estrear na Seleção Absoluta nos Jogos Olímpicos no ano passado. "Estou muito feliz pela vaga no meu primeiro Mundial absoluto. Isso provou que o trabalho que está sendo feito está dando certo".

Natural de Resende, ele também garantiu o bronze no revezamento 4×100m medley misto no primeiro dia de competição, com a equipe do SESI SP. O atleta olímipico ainda tem pela frente os 100 metros borboleta que terá suas eliminatórias nesta sexta-feira (8).