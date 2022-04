Vacinas Covid-19 pediátricas da Pfizer-BioNTech, 17/01/2022, Foto: Myke Sena/MS - Myke Sena/MS

Vacinas Covid-19 pediátricas da Pfizer-BioNTech, 17/01/2022, Foto: Myke Sena/MSMyke Sena/MS

Publicado 07/04/2022 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quinta-feira (7), a vacinação infantil com a Pfizer pediátrica, em horário noturno, das 17h às 20h, na Policlínica Manejo e Clínica da Família.

As equipes aplicarão a primeira dose em crianças de 5 a 11 anos e também a segunda dose naquelas que receberam a primeira dose da Pfizer pediátrica até o dia 10 de fevereiro.



Não é necessário agendamento, basta comparecer a unidade de saúde. As crianças precisam estar acompanhadas do responsável e apresentar os documentos da criança: cartão do SUS, cartão de vacinação, CPF e comprovante de residência do pai ou mãe.