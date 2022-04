Diogo Balieiro, Tande Vieira e Jayme Corrêa de Mattos Neto - Divulgação

06/04/2022

O prefeito Diogo Balieiro Diniz anunciou na última semana que o diretor geral do Hospital Municipal de Emergência, Jayme Corrêa de Mattos Neto, será o novo secretário municipal de Saúde. Ele vai substituir Tande Vieira, que deixa o cargo para se tornar pré-candidato a deputado estadual.

Durante o anúncio, Tande fez um panorama sobre a gestão à frente da Saúde durante cinco anos e três meses. "Foi um enorme desafio, já que encontramos a Saúde em uma situação muito difícil, com muitas dívidas, UPA fechando as portas, Santa Casa com pagamentos atrasados e literalmente caindo aos pedaços. Organizamos a “casa” e investimos muito na Saúde. Também enfrentamos a pandemia e podemos dizer que o balanço destes dois anos de enfrentamento à Covid-19 não foram fáceis, mas tivemos resultados positivos graças aos investimentos", apontou.

O novo secretário de Saúde, Jayme Neto, agradeceu a oportunidade. "Gostaria de agradecer a confiança depositada em mim, principalmente, porque a pasta tinha uma pessoa extremamente competente e envolvida com as atividades. Estou na área da saúde há muitos anos e darei continuidade aos trabalhos realizados pelo Tande", completou