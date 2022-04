Elenco é formado por Gabriel Sitchin, Rogério Uchoas e Thaís Rossi. - Fred Gustavos

A Cia Truks apresenta em Resende o espetáculo Sonhatório (Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte - APCA e Coca Cola FEMSA). A peça será encenada no dia 5 de abril, às 10h e às 14h, no Ciep 489, situado na Rua dos Tupis, nº 50, bairro Cidade Alegria. As apresentações são gratuitas e abertas ao público.

A peça foi criada por Henrique Sitchin e Gabriel Sitchin, tem texto e direção de Henrique Sitchin e elenco formado por Gabriel Sitchin, Rogério Uchoas e Thaís Rossi. Na história, sentam-se à mesa para a refeição três supostos loucos. Porém, não há nada para comer ou beber. Para passarem o tempo, os amigos resolvem brincar com os objetos que têm à sua volta.

O diretor Henrique Sitchin conta que o procedimento tem clara e direta relação com o que o educador Jean Piaget definiu como ‘jogo simbólico’. “Em Sonhatório transformamos sacos de lixo em águas vivas, garrafas térmicas em pinguins, pequenas xícaras em espevitados patinhos, uma chaleira branca em um esplendoroso cisne, entre outras dezenas de criaturas", disse.