Em 2022, AMAN realiza a 59ª edição da Regata da EngenhariaDivulgação

Publicado 31/03/2022 09:56

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) realiza no dia 1º de abril, às 15h, a 59ª edição da Regata da Engenharia. A competição vai envolver 154 cadetes e, pela primeira vez, pelo menos uma equipe de cada curso da instituição (Básico, Engenharia, Infantaria, Artilharia, Cavalaria, Comunicações, Intendência e Material Bélico). O percurso será realizado no Rio Paraíba do Sul, próximo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no bairro Comercial, em Resende.

Como parte da programação da Semana da Engenharia, que homanegeia o patrono da Arma Tenente-Coronel João Carlos de Villagran Cabrita, o exercício envolve uma prova de navegação a remo em que os participantes, divididos em 14 equipes, precisam cumprir seis tarefas.

Durante a competição, os cadetes terão que rosquear parafusos, fincar estacas, serrar toras de madeira, escalar a Ponte Nilo Peçanha (Ponte Velha), e atravessar o vão central da Ponte Tácito Viana Rodrigues. Vence quem terminar todo percurso em menos tempo.

Durante a Regata, os participantes vão usar coletes salva-vidas. São proibidas a imersão intencional de qualquer competidor e a utilização de fogos de artifício. Os moradores e pedestres poderão acompanhar toda a competição.