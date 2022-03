Vacinação contra a Covid-19 em Resende - Raimundo Brasil

Publicado 30/03/2022 10:27

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação da segundo dose de reforço (quarta dose) contra a Covid-19 em moradores a partir de 85 anos. A vacina deve ser aplicada quatro meses após a terceira dose, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

Nesta quarta-feira (30), a imunização com a Janssen acontece das 9h às 16h para idosos vacinados com a terceira dose até 30 de novembro. A aplicação será nas seguintes unidades: PSF Centro; PSF Liberdade; PSF Paraíso; PSF Morro do Cruzeiro; PSF Cabral/Alambari; PSF São Caetano; PSF Barra I; PSF Barra II; PSF Barra III; PSF Novo Surubi; PSF Surubi Velho; PSF Vicentina; PSF Parque Minas Gerais; PSF Morada da Barra; PSF Engenheiro Passos; PSF Mauá; PSF Fumaça; PSF Baixada Olaria; Policlínica Manejo e Centro Municipal de Imunização. Para atender também durante a noite, a Clínica da Família estará aberta de 9h às 20h.

Ainda na quarta-feira a vacinação com a Astrazeneca acontecerá das 9h às 16h no PSF Jardim Alegria, PSF Grande Alegria, PSF Itapuca, Clínica da Família, PSF Nova Alegria, PSF Primavera e PSF Caixa D’Água. Poderão receber a quarta dose os idosos que tenham tomado a terceira até o dia 30 de novembro.

Os idosos a partir de 85 anos vacinados com a terceira dose até o dia 31 de novembro poderão vacinar na Clínica da Família, Policlínca Manejo e PSF Paraíso na quinta-feira (31), entre 17h e 20h. No mesmo dia, no Pronto Atendimento do Paraíso, a vacina será aplicada das 9h às 18h.