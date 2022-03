Solicitações aumentaram mais de 60% comparando o primeiro mês de 2022 e 2021. - Divulgação

Publicado 29/03/2022 10:42

A Prefeitura de Resende registrou um aumento de mais de 60% na emissão dos cartões utilizados para vagas especiais. Em janeiro de 2022, se comparado ao mesmo mês de 2021, a superintendência municipal de Transporte e Trânsito registrou um aumento de 74% na solicitação envolvendo idosos e 36% para pessoas com deficiência.

O documento é um instrumento de cidadania e um direito assegurado por lei para que pessoas possam estacionar devidamente nas vagas especiais, tanto em estacionamento público, quanto privado. O direito é concedido a pessoas com deficiência e pessoas com idade a partir de 60 anos.

Segundo o superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura, Júlio César Barbosa da Silva, a composição da pirâmide etária da população resendense é um dos fatores que explicam o aumento na emissão. "Nos últimos anos, muitos munícipes completaram a idade mínima de 60 anos, que garante o direito", afirmou.

Para dar entrada ao processo basta comparecer ao setor de Protocolos no Centro Administrativo da Prefeitura, que fica no bairro Rua Augusto Xavier de Lima, número 251, tendo em mãos xerox do RG, CPF e comprovante de residência. No caso das pessoas com deficiência, é necessário também um laudo médico e a avaliação médica feita sob orientação da Sumtran.