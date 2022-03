Resende (RJ) - Raimundo Brasil

Resende (RJ)Raimundo Brasil

Publicado 27/03/2022 12:00

Nesta segunda-feira (28), o Comitê da Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) promove uma live em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no último dia 22. A transmissão ao vivo terá como convidado especial o jornalista André Trigueiro. O tema principal a ser debatido, junto aos representantes do Comitê, é Águas do Brasil. O evento é aberto ao público, bastando acessar o canal do Comitê no Youtube através do link

De acordo com o presidente do CBH-MPS, Luis Felipe Cesar, o evento será uma oportunidade para debater os assuntos mais atuais, de maneira leve e voltada para todos os públicos. “Acreditamos que o André, com toda sua experiência em Comunicação, sensibilidade humana refinada e profundo conhecimento por sua vivência com assuntos ambientais, traga todo conteúdo com uma linguagem mais acessível e atraente a todos os públicos", explicou.