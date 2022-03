Sine Itinerante iniciou em 2018 e passava por diferentes unidades dos CRAS - Carina Rocha

Através do Sine Itinerante, projeto que leva os serviços do órgão até os bairros mais distantes do Centro, um homem de 26 anos com deficiência auditiva conseguiu se recolocar no mercado de trabalho. O morador da comunidade Terra Livre, localidade visitada pelo projeto no dia 11 de fevereiro, é o segundo a conquistar uma vaga através da iniciativa.

Durante a ação, são oferecidos serviços como o cadastramento de currículos, agendamento do Seguro-Desemprego, orientações sobre a nova Carteira de Trabalho digital e esclarecimento de outras dúvidas. Neste ano, o projeto intensificou ainda mais a busca ativa com a missão de melhorar o cenário de empregos na cidade.

Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, em fevereiro deste ano foram 13 edições em 13 locais diferentes. "A missão é contribuir para que Resende continue no caminho certo, que é do emprego, das oportunidades e da prosperidade. Lidamos com todos os perfis da população, levamos informação e esclarecimento. Queremos ver os números de empregos crescer cada dia mais e não faltará empenho para isso, destacou.